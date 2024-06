Venerdì 14 Giugno 2024, 00:35

La blindatura della cena dei leader, organizzata dal Quirinale, al castello svevo di Brindisi produce questo: «Mattarella - gridano alcuni cittadini pugliesi, non gli antagonisti arrivati per la contro-cena «dei poveri contro i ricchi» - falli ragionare a questi qui».

Ed è esattamente questo - non il potere per il potere, ma la politica che riflette e che ascolta - l’approccio del presidente della Repubblica. Ma si sa, i vertici internazionali vanno protetti. E il G7 a Borgo Egnazia, così come gli eventi collaterali, non poteva che essere blindato.

Si vedono poliziotti ovunque tra gli uliveti, le piante di fichi d’india, le vigne e lungo i campi che circondano enormemente la zona rossa intorno alla cittadella del summit dove i leader pernottano e lavorano e nessuno di loro, a parte che Sunak avrebbe voluto e lo ha detto («A Londra fa ancora freddo, qui è tempo da tuffo in piscina») si è lasciato tentare da un bagnetto. Anche perché ieri pomeriggio pioviccicava, per un po’, da queste parti.

G7, le first ladies turiste in Puglia: chi sono le compagne dei leader, per loro un tour tra le ceramiche di Grottaglie e i trulli di Alberobello

Si arriva a Borgo Egnazia e non passano inosservate le diecimila guardie, tra polizia, carabinieri, fiamme gialle, militari, che difendono non solo i leader a consesso ma anche le first lady che oggi faranno il mega tour tra storia pugliese e gustose burrate (ma c’è il pasticciotto leccese da assaggiare e Meloni lo consiglia ai colleghi) e ieri hanno avuto un primo assaggio di questa grande bellezza (e bontà). Da Borgo Egnazia parte la visita delle mogli, e volano gli elicotteri sulle loro teste (molto in alto, e quindi il cappellino della signora Michel, Amèlie Derbaudrenghien, consorte del presidente del Consiglio europeo, non si scompone) e c’è un aereo da guerra che vigila. Per non dire - ma non solo per le spose, per tutti - degli 11 mezzi navali che in tutta la zona del brindisino, anche per la cena della serata nel castello svevo, controllano la zona. E ci sono anche i sub ma non, almeno per quanto si sappia, i sottomarini, per evitare un eventuale attacco dalle profondità del mare che dista molto poco da Borgo Egnazia e pochissimo dal castello brindisino super-location della serata.

LE ASSENTI

Jill la moglie di Biden non c’è: è troppo stanca perché gli impegni da campagna elettorale in patria stanno stancando la moglie dell’attuale inquilino della Casa Bianca. E Biden si scusa: «Ama tantissimo l’Italia mia moglie, e avrebbe voluto conoscere la Puglia ma non ha avuto il tempo per farlo questa volta». Sarà per la prossima. E comunque, manca anche Brigitte Macron - periodo stressante pure per lei, visto come sono andate le elezioni in Francia - non c’è neppure la moglie di Sunak. Però, c’è lui, il first gentleman Heiko von der Leyen, marito di Ursula, e con lui visitano il Museo Archeologico di Borgo Egnazia, all'esterno delle mura di cinta dell'antica città di Egnathia, il sito archeologico che si trova nell'area della necropoli messapica di Fasano, Britta Ernst, moglie di Olaf Scholz, la first lady giapponese Yuko Kishida e Ritu Banga, moglie del presidente della Banca mondiale.

Il signor Merkel, Joachim Sauer, piacente anche se ormai anziano professore di chimica, era stato la star nella squadra consorti al G8 di Taormina. Ora il suo posto lo occupa il medico Heiko von der Leyen, marito di Ursula e discendente di una nobile famiglia tedesca, che ha sette figli (tra cui due gemelle) insieme alla presidente della Commissione Ue. È lui che ieri faceva il maggior numero di domande alla guida che ha portato il gruppo nell’uliveto millenario all'interno dell'area della Fortezza di Pettolecchia. Oggi alle visite delle first lady si potrebbe aggiungere la moglie del presidente turco, Emine Erdogan, ci sarà un tour che partirà da Grottaglie, famosa per la produzione di ceramiche artistiche. Seconda tappa ai trulli di Alberobello, e poi il tour attraverso la Valle d'Itria a bordo di un treno storico con destinazione Martina Franca.

C’è da chiedersi, però, perché poche mogli sono venute ad ammirare la Puglia. Nulla contro Meloni, figuriamoci, e tantomeno contro l’Italia. Ma lo stress per le campagna elettorali appena fatte e perse (nel caso di Brigitte Macron a cui ora ne tocca un’altra insieme a Emmanuel) e per quelle da fare (la moglie di Sunak e la moglie di Biden) ha spinto a dire a molte di loro: Italia? La prossima volta!