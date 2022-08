Finlandia, Sanna Marin sempre più rock al festival di Helsinki

Sanna Marin sempre più rock. La premier finlandese è apparsa in molte story Instagram con il suo look al passo coi tempi. Quelli contemporanei, fatti di colori e musica. La stessa che in questi giorni si suona a Helsinki, al "Flow Festival". La manifestazione musicale più importante della capitale della Finlandia non poteva non vedere tra i protagonisti proprio Sanna Marin. Qualche settimana fa la prima ministra scandinava aveva raccolto i consensi dei social, con la sua giacca di pelle "rock".