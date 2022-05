Finlandia, raduno automobilistico pro Putin in programma a Helsinki: «Celebriamo la vittoria contro i nazisti». Raccolta firme per bloccarlo

Hanno pensato di organizzare un raduno automobilistico in Finlandia per festeggiare la Russia, il 9 maggio, la vittoria contro i nazisti nel 1945. Secondo la testata finlandese Helsingin Sanomatin il raduno è stato organizzato da gruppi di russi e bielorussi che vivono in Finlandia (l'associazione si chiama RuFi). Sul web è partita una petizione da parte di un altro gruppo simile che si definisce di "residenti di lingua russa in Finlandia" per chiedere che gli organizzatori rinuncino a questa manifestazione, a quello che con molta probabilità sembrerà: una sfilata pro-Putin. Nella raccolta firme per fermare il raduno, su Change.org, inoltre, si legge: «Con questa petizione vogliamo anche dimostrare che i russofoni che vivono in Finlandia non sostengono o giustificano la guerra in Ucraina».

>>> La Finlandia, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ha deciso di abbandonare la propria neutralità ed entrare nella NATO

Il convoglio, organizzato da RuFi, l'organizzazione con membri russi e finlandesi, dovrebbe viaggiare dalla città di Hyvinkää a Helsinki questa domenica (8 maggio). È un'organizzazione che si batte per l'amicizia finlandese-russa e conta qualche centinaio di membri.

Le sue pagine Facebook rispecchiano la propaganda ufficiale russa. Secondo RuFi, i soldati russi stanno facendo di tutto per proteggere i civili ucraini, anche se l'operazione della Russia è stata lenta a progredire a causa dell'esercito ucraino che usa i civili come scudi umani. Ecco qui sotto lo screenshot di uno dei post pubblicati dall'associazione.