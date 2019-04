Finlandia al voto, dopo 20 anni il premier potrebbe essere di sinistra

Urne aperte in Finlandia per scegliere i 200 membri del Parlamento nazionale. Secondo gli ultimi sondaggi, i Social democratici dovrebbero diventare il primo partito, con poco meno del 20 per cento dei consensi. Come da tradizione, al leader socialdemocratico Antti Rinne verrebbe quindi affidato l'incarico di formare il nuovo governo.



Per la prima volta negli ultimi 20 anni il Paese sarebbe guidato da un premier di sinistra. Due partiti, in base ai sondaggi, si contendono il secondo posto. Si tratta dei nazionalisti dei Veri Finlandesi, che si trovavano all'opposizione, e dei conservatori del Partito della coalizione nazionale, che hanno fatto parte del precedente governo. Entrambe le formazioni sono accreditate del 16 per cento.



Negli ultimi 4 anni il Paese è stato governato da una colazione di centro destra, guidata dai centristi di Juha Sipila, che secondo i sondaggi risulterebbe il quarto partito. Il prossimo esecutivo erediterà alcune riforme incompiute, come quella del sistema sanitario, della quale si discute da oltre un decennio. Gli elettori chiamati alle urne sono circa 4,5 milioni, dei quali il 36 per cento ha già espresso il proprio voto per corrispondenza. I risultati finali verranno comunicati nella notte o nelle prime ore di lunedì.

Ultimo aggiornamento: 19:31

