Gli italiani finalisti del World Press Photo 2019

Un’immagine discattata in Ciad è, infatti, tra i sei nominati che potrebbero vincere il premio finale l’11 aprile, quando verranno rivelati i risultatiad Amsterdam.Lo scatto di Marco Gualazzi, dell'agenzia Contrasto: un ragazzo orfano passeggia a Bol, nel bacino del lago Ciad, zona di profonda crisi umanitariaInsieme a lui anchecon una foto scattata in Siria,con una foto delle guerrigliere Farc in Colombia,con una foto legata all’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi;con la celebre foto della bambina che piange sul confine tra Messico e Stati Uniti; e, che ha fotografato le donne che si occupano di antibracconaggio in Zimbabwe. Immagini varie che testimoniano la complessità dei tempi.Catalina Martin-Chico, Panos: Le donne ex guerrigliere delle Farc che sono rimaste incinta dopo il divieto di maternità durante gli anni di militanzaOltre alle otto categorie secondarie del premio, che vanno dalle fotografie dedicate all’ambiente, alle news, dallo sport alla natura, la novità di quest’anno è l’introduzione di un nuovo premio,, che valorizza non solo la foto ma anche la creatività visiva, il montaggio e l’editing delle foto su un tema importante dell’anno.Chris McGrath, Getty Images, un uomo tiene lontano i giornalisti fuori dal consolato dell'Arabia Saudita a Instanbul, dopo la morte del giornalista Jamal KhashoggiIn questa categoria i finalisti sono tre: sempre Gualazzini e il suo reportage sulla crisi del bacino del Ciad; poi l’italianoche ha documentato la crisi umanitaria in Yemen; econ un progetto sulla carovana dei migranti che ha attraversato il Centro America per arrivare negli Stati Uniti.Brent Stirton, Getty Images: Una donna membro di un'unità anti-bracconaggio "Akashinga", ovvero "Le coraggiose", durante un addestramento nel parco naturale Phundundu Wildlife Park, nello Zimbabwe.Tra gli altri italiani si segnala anche, finalista nella categoria “General news”.Quest’anno la giuria, presieduta da Whitney C. Johnson del National Geographic 78,801 fotografie di 4.738 fotografi da 129 paesi diversi. Tra i 43 fotografi finalisti, poi, ci sono 14 donne, dopo che negli scorsi anni era stata criticata la mancanza di nomi femminili tra i vincitori.Mohammed Badra, EPA: Vittime di un sospetto attacco gas in SiriaL’anno scorso il premio era stato assegnato acon uno scatto dal Venezuela: un ragazzo in fiamme durante le proteste contro il governo di Maduro. Testimoniava una situazione drammatica in divenire e presagiva una crisi ancora più grave e drammatica, come si è poi rivelata nel corso del 2018.John Moore, Getty Images, una bambina dell'Honduras durante la perquisizione di un agente americano alla madre, sul confine con tra Stati Uniti e Messico.