Lasciano morire il figlio di 4 mesi nel degrado, vermi sui pannolini: ergastolo ai genitori tossicodipendenti

Essersi disperata per un anno e mezzo, aver pianto a dirotto e implorato perdono durante tutto il processo non ha impietosito nessuno e non l'ha salvata da una ineluttabile condanna all'ergastolo: ai giudici sono bastate quattro ore per decidere che Cheyanne Harris, 22enne tossicodipendente di Alta Vista, in Iowa, passerà in carcere il resto dei suoi giorni per aver lasciato morire di fame e di sete Sterling Koehn, il figlioletto di quattro mesi che fu trovato morto il 30 agosto 2017 in condizioni disastrose, con i vestiti e il pannolino coperti di vermi. Stessa pena anche per il padre del bimbo, il 29enne Zakhary Khoen, che, così come Cheyanne, era troppo preso dalla droga per interessarsi alla sorte del suo bimbo che stava morendo.



La madre condannata all'ergastolo

Sterling era già senza vita e sanguinava dalla bocca quando venne trovato nel suo seggiolino a dondolo in una camera da letto arroventata nella sua casa di Alta Vista, che era in pessime condizioni igieniche e odorava di urina, feci e muffa. I vestiti e il pannolino, che non veniva cambiato da un paio di settimane, erano pieni di vermi, la sua copertina era intrisa di urina: l'autopsia rivelò che il bimbo, che non veniva lavato da settimane, era morto per malnutrizione, disidratazione e un'infezione da E. coli. In quella situazione sembra quasi un miracolo che la sorellina di due anni del piccolo fosse sana.

Alla lettura della sentenza, Cheyanne è rimasta impassibile, impietrita nel vedere che tutti i suoi tentativi di giustificazione erano andati a vuoto: aveva cercato di essere considerata mentalmente inferma a causa della droga, aveva parlato a lungo della sua depressione post partum, aveva chiesto un nuovo processo, ma non c'è stato nulla da fare. Solo ora, forse, ha capito a quale morte orribile sia andato incontro Sterling per colpa sua: una colpa che la perseguiterà per tutta la vita.

