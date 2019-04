Papà lascia morire la figlia di un anno nell'incendio dell'auto per scappare dalla polizia

Ha lasciato che la sua bambina morisse avvolta dalle fiamme. Non si è guardato indietro: il suo unico pensiero era quello di scappare dalla polizia che lo inseguiva per eccesso di velocità. Ma Imhotep Norman, 26enne della Carolina del Sud, non stava scappando da una multa e da qualche guaio con la giustizia per aver premuto troppo sull’acceleratore: voleva evitare di finire dietro le sbarre per spaccio di droga, quella che nascondeva nella sua auto dove ha lasciato morire la piccola Xena Rah'Lah Norman.

Bimba di due anni sembra incinta, ma combatte un cancro raro: raccolta fondi per salvarla

Nata prematura con un "buco" nel cuore: dopo un anno Amelia è salva



Secondo la ricostruzione della polizia, Norman è stato avvistato sulla Interstate 85 mentre sfrecciava a bordo della sua vettura. Stava superando il limite di velocità e in breve si è ritrovato la polizia alle calcagna che lo inseguiva perché, tra l’altro, aveva notato che l’auto lasciava dietro di sé una scia di scintille e fumo. Quando ha capito che non sarebbe riuscito a sfuggire, Norman ha prima lanciato un borsone dall’auto in corsa e ha poi accostato la vettura sul ciglio della strada per proseguire la fuga a piedi, lasciando sul sedile posteriore la piccola Xena. Dopo poco la macchina è esplosa ed è stata avvolta dalle fiamme: la bimba non ha avuto alcuna chance di sopravvivenza.



Nonostante la fuga disperata, Norman è stato arrestato e portato in carcere nella contea di Spartanburg, dove un giudice si è rifiutato di concedergli la libertà su cauzione. «So solo che l'auto non era in fiamme quando sono uscito, altrimenti sarei rimasto con mia figlia – ha detto Norman al magistrato –. Ho visto solo scintille provenire dalle gomme. Non so cosa sia successo». Intanto la polizia ha reso noto che nel borsone lanciato dall’auto era nascosta droga illegale.



Sotto choc Thaisha Young, la mamma della piccola Xena, che ha aperto una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per il funerale della figlia: «Sto attraversando un periodo difficile. Ho perso l’amore della mia vita. La mia esistenza non sarà più la stessa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA