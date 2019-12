Faceva incontrare la figlia disabile con uomini trovati su Badoo per ricattarli: arrestata

Ultimo aggiornamento: 23:45

Una madre è stata arrestata dopo aver fatto incontrare la figlia disabile mentalmente con sette uomini per poi ricattarli. La 39enne è stata ammanettata nel suo appartamento diil giorno di Natale dopo che il tribunale diha fatto scattare il mandato di arresto. Quando la notizia è diventata di dominio pubblico, numerosi uomini hanno denunciato la donna alla polizia per estorsione.Un commerciante di 24 anni ha dichiarato di aver incontrato la ragazza nell’app di appuntamenti Badoo, dove si sono scambiati i numeri di telefono e si sono dati appuntamento all’ospedaleil 3 giugno scorso, secondo quanto riportato da Bangkok Post. Ha raccontato alla polizia che quando ha incontrato la diciannovenne che l’ha trovata attraente e tranquilla, hanno trascorso la notte insieme in un resort. Poco dopo l’incontro, suo padre gli ha detto che due donne con l’uniforme governativa si erano presentate a casa dicendo che il figlio aveva circuito la 19enne. Le donne, una era la mamma della ragazza l’altra una sua amica, avrebbero minacciato di arrestare il giovane e gli avrebbero chiesto 250.000 baht ($ 11,800 AUD). E così ha pagato 50.000 baht in anticipo e ha chiesto di pagare i soldi rimanenti una settimana dopo, prima di scoprire che la ragazza era mentalmente disabile e veniva utilizzata dalla madre per estorcere soldi gli uomini.La polizia ha convocato l’amica della madre per essere interrogata: ha confessato tutto. La donna aveva già portato sua figlia per estorcere soldi ad altri sei uomini a Udon Thani, Khon Kaen, Sakon Nakhon e Nong Bua Lamphu. Dopo un’accurata indagine, la polizia ha chiesto un mandato di arresto per la mamma della giovane. Durante la perquisizione dell’appartamento hanno sequestrato le divise governative. Mentre ha negato le accuse di estorsione, ha ammesso di aver indossato le uniformi del governo. Sono almeno una decina le estorsione messe a segno dalla donna secondo i rappori della polizia. Le indagini proseguono