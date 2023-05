Mamma fa salire i figli sul carrello della spesa e viene attaccata da un'altra cliente: «È illegale, li faccia scendere»

Il Daily Mail racconta lo sfogo di una mamma australiana su un gruppo Facebook. La signora è andata al supermercato con i due figli piccoli e li ha fatti salire sul carrello della spesa. Ma un'altra cliente l’ha attaccata: “Mi ha detto che è illegale, è vero?“, ha scritto la donna a commento della foto delle gambe dei suoi bimbi che spuntano a penzoloni dal carrello del Coles (catena di supermarket). Specificando che il peso dei due insieme è di 35kg. I commenti: “Io le avrei detto, fatti gli affari tuoi”.

E ancora: "C’è un limite al peso che si può caricare in prodotti? Non credo”. “Ma perché mai le persone non si fanno i fatti loro? Già è difficile crescere i figli, tutti a dare suggerimenti”.

La risposta della catena di supermercati

La catena di supermercati affermando che ci sono dei "carrelli con posti per bimbi”: “Incoraggiamo i genitori a garantire che i propri figli si adattano in modo sicuro al sedile e utilizzino le cinture di sicurezza ove previste”.