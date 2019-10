Lui ha un infarto fatale prima delle nozze, la fidanzata (madre di 2 figli) trovata morta nel fiume

ROMA - Un tragico doppio dramma che ha stroncato una famiglia: Helen O'Brien, 35 anni, scomparsa da un paio di settimane, è stata trovata morta nel fiume Mersey vicino a Seacombe. Doveva sposarsi col fidanzato Kevin Reilly, che però un mese fa fa è morto anche lui, stroncato da un infarto nella sua casa di Warrington, nel Cheshire, in Gran Bretagna. Una storia tragica, raccontata dal tabloid britannico Daily Mirror .

«DOVEVA ORGANIZZARE NOZZE, NON FUNERALI». «Invece di organizzare gli ultimi dettagli del suo matrimonio, ha dovuto pianificare un funerale», le parole di Lisa Johnson, 39 anni, amica d'infanzia di Helen: dopo aver salutato gli amici, lo scorso 25 settembre, la donna è scomparsa e non ha dato più notizie di sé. La polizia ha confermato il ritrovamento di un cadavere nel fiume durante le ricerche di Helen: non c'è ancora stata un'identificazione formale, ma per le autorità si ritiene che il corpo sia purtroppo proprio il suo.

«Questa è una storia particolarmente triste perché il suo fidanzato è improvvisamente crollato e morto davanti a lei due settimane prima delle nozze: l'ha lasciata sola con due figli di cui farsi carico», continua l'amica Lisa. «Helen ha perso tutti quelli a cui ha mai voluto bene: suo padre è morto, ha perso sua sorella in un incidente d'auto nel 2000 e adesso Kevin. Era sconvolta». Secondo quanto affermato dalla polizia, la morte di Helen non sarebbe sospetta: potrebbe dunque trattarsi di suicidio.

DOLORE SUI SOCIAL Tanti i messaggi di cordoglio sui social: un'altra amica, Rachel Shove, ha scritto «Oggi mi sono svegliata con notizie davvero strazianti. Helen O'Brien riposa nell'angelo della pace. Quanti bei ricordi da bambini, i miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi due figli». Poi Andrea Jones: «Stasera ho camminato con mio marito e ho detto una piccola preghiera per Helen e i suoi cari. Il cielo era bellissimo e due cigni nuotavano vicini. Credo nei messaggi dal cielo. Riposa in pace bella principessa del cigno».

