Gran Bretagna, il fidanzato fa il bagno nudo nella vasca idromassaggi con altre donne: lei lo uccide a coltellate

Christopher Person è morto per aver sottovalutato la gelosia folle della sua fidanzata, Demi Harris: se avesse capito di cosa era capace, non si sarebbe mai immerso nudo sotto i suoi occhi in una vasca idromassaggio insieme ad altre ragazze. Quel bagno gli è costato la vita: appena rientrati insieme a casa, Demi, fuori di sé, lo ha ucciso con due coltellate allo stomaco: se n'è pentita subito, ma ormai era troppo tardi. E' fuggita a casa di sua madre, ma poco dopo è stata arrestata e ora si trova a fronteggiare i giudici, davanti ai quali sta tentando di difendersi dicendo di aver agito per legittima difesa perché Christopher l'avrebbe minacciata.La tragedia è avvenuta nello scorso febbraio in una villetta bifamiliare di Hucknall, in Gran Bretagna, che Christopher, 39 anni, e Demi, 21, dividevano con altre persone. Quel giorno venne organizzato un party comune durante il quale Christopher, dopo essersi immerso in una vasca idromassaggio insieme ad altre ragazze, ebbe la pessima idea di togliersi il costume rimanendo nudo. Conoscendo la sua fidanzata avrebbe fatto meglio a tenersi gli slip. Demi, che guardava dalla finestra, lo fulminò dall'alto: «Davvero lo stai facendo? Davvero stai nudo con le ragazze intorno? Non osare, Chris, non osare». Poi scese di corsa e si catapultò verso la vasca, ma correndo cadde e, tra le risate generali, finì in acqua completamente vestita. Umiliata e derisa, e più furibonda di prima, decise che quel party doveva finire: tornò in casa piena di livore, prese una bottiglia di solvente e la versò nella vasca per costringere tutti a uscire da lì, tornò nuovamente dentro e staccò alcuni fusibili per interrompere l'energia elettrica che alimentava lo stereo e la vasca dromassaggio, si riprese il suo Christopher e rientrò in casa con lui.A quel punto gli ospiti decisero di andarsene, ma dopo poco una ragazza, entrando in casa, trovò Christopher sanguinante, steso sul pavimento del bagno, che si lamentava dicendo: «Che cosa ho fatto? Che è successo?». Mentre Demi borbottava «Stavolta sono andata troppo in là» per poi aggiungere, rivolgendosi alla ragazza: «L'ho accoltellato. Ma dovevo farlo, dovevo: mi aveva minacciata di uccidermi». E mentre venivano chiamati i soccorsi, lei fuggiva a casa di sua madre, dove la polizia l'ha rintracciata poco dopo mettendole le manette ai polsi. Christopher, nel frattempo, era stato portato in ospedale e sottoposto a tre trasfusioni di sangue e a un intervento chirurgico per sanare le ferite allo stomaco, ma è stato tutto inutile: poco dopo è morto.Ora che è comparsa davanti ai giudici, Demi sostiene che, una volta rientrati in casa, lei e Christopher avrebbero avuto una piccola colluttazione e che lui l'avrebbe minacciata di ucciderla, inseguendola e spintonandola: ma della sua versione dei fatti non esistono riscontri. L'unica cosa certa è che il suo fidanzato, che doveva essere suo o di nessuna, è morto per aver fatto un bagno nudo. Ucciso da una gelosia malata che ha finito per distruggere anche l'esistenza di Demi.