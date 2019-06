Lei lo lascia, lui spacca la testa alla suocera con una mannaia. Poi, manda un video alla ex: «Dolcetto o scherzetto?»

Ha squarciato la testa della suocera con una mannaia e poi ha registrato un video messaggio agghiacciante alla sua famiglia dicendo loro: «È così che doveva essere trattata». Luke Mackrory è stato condannato venerdì scorso a 18 anni di carcere per l’aggressione «selvaggia» nei confronti di Nicki Murnane. Durante il processo non ha mostrato alcun rimorso per quello che ha fatto.

La donna, 53 anni, è sopravvissuta miracolosamente dopo aver subito la frattura del cranio e 47 punti metallici nella sua testa. Mackrory - che è stato dichiarato colpevole - ha aggredito la suocera sull’uscio di casa l’anno scorso a Halloween. Il giovane si era lasciato con la figlia di Nicki, Victoria, 27 anni. La coppia si era incontrata alla scuola elementare, ma dopo la separazione Mackrory ha lanciato una vendetta contro sua madre. E così indossando una maschera spettrale ha spaccato la testa di sua suocera a Caversham, un sobborgo di Reading, situato nella parte centro-meridionale dell’Inghilterra.

Il 27enne ha poi inviato un testo agghiacciante a Nicki mentre veniva curata in ospedale dicendo: “Dolcetto o scherzetto, odore del sangue». «Ha un buon sapore, vero? Hahaha. Sono ancora qui fuori pensando di finirti».

giorno successivo Mackrory è stato arrestato e mentre era in custodia è riuscito a registrare un video messaggio alla sua famiglia. Ammette l’attacco e non mostra alcun rimorso. La clip, è stata mostrata alla giuria. Descrivendo l’attacco, Nicki ha detto: «All’improvviso, ho visto qualcosa con la coda dell’occhio. Ho guardato e visto lui. Indossava una maschera di Halloween. Era grande e nero, tutto quello che potevo vedere erano i suoi occhi. E poi mi ha urlato: ho intenzione di tagliarti la testa e di ucciderti. E così ha fatto, ma non sono morta».

