La fidanzata detenuta lo lascia, lui non ci sta ed entra in prigione scalando un muro alto 4 metri

Per amore si può fare di tutto. Anche entrare in prigione scavalcando un muro altro 4 metri. E' successo a Vechta, cittadina del Nord della Germania, dove una detenuta aveva appena troncato, per telefono, la storia con il suo ragazzo. Lui, di 18 anni, proprio non ci stava a veder finire così la loro relazione e ha pensato di entrare in carcere scavalcando il muro.

Il ragazzo, secondo quanto riporta l'edizione online della tv tedesca Deutsche Welle, pare abbia usato un lampione per scalare il muro della prigione alto quattro metri. E per evitare di restare impigliato nel filo spinato si era tolto la maggior parte dei suoi vestiti. Poi ha scalato il muro dell'edificio dove la sua ormai ex era detenuta ed è arrivato fino alla finestra con le sbarre della sua cella. Lì è stato scoperto dal personale della prigione che lo ha invitato a scendere. L'amore, però, lo ha reso sordo alle loro richieste. E' stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco che, con una scala, sono riusciti a riportarlo a terra.

Con questo gesto d'amore avrà riconquistato la sua bella? Pare sia un finale rimasto nell'intimità dei due, ma lui ora dovrà vedersela con la giustizia. E' indagato per essere entrato illecitamente nella prigione e di aver avuto un contatto con la detenuta.

