Duemila feti conservati in casa: la scoperta choc dopo la morte del medico abortista

Un'autentica casa degli orrori. I parenti del dottor Ulrich Klopfer, scomparso lo scorso 3 settembre, hanno trovato nella sua casa oltre duemila feti di bambini mai nati. Già in vita il chirurgo dell'Indiana (Stati Uniti) era stato un personaggio molto controverso: specializzato in aborti, che praticava con una tecnica risalente agli anni '70, ha dovuto molto spesso fare i conti con la giustizia a causa dei suoi metodi poco ortodossi. Tutto questo fino al 2016, quando la sua licenza è stata sospesa per non aver rispettato numerosi protocolli. Klopfer giustificava i suoi metodi dicendo che, in 43 anni di carriera, nessun suo paziente è mai morto.

Ragazza vive 17 anni con il feto del gemello nel corpo, il caso rarissimo

Thousands of fetal remains were found at the home of a former South Bend abortion doctor, WSBT reports. The remains were discovered while family members were searching through the home of Dr. Ulrich Klopfer, who passed away on Sept.​ https://t.co/KHybtANHE1

— FOX59 News (@FOX59) 14 settembre 2019