Va in vacanza per festeggiare la fine della chemioterapia, 38enne muore durante il soggiorno

Ultimo aggiornamento: 21 Novembre, 08:43

Era partito con il suoinper festeggiare la, ma muore durante il soggiorno. Ilnon ha dato tregua a Jon Paul McAllister, 38enne di Rutherglen, nel Lanarkshire, che dopo un lungo calvario di cure aveva finito il suo ciclo di chemio e aveva deciso di festeggiare l'occasione con un viaggio in Madagascar insieme al suo fidanzato e futuro sposo Craig Park.Durante la vacanza però non si è sentito bene e ha deciso di andare in ospedale dove i medici hanno riscontrato che il suo cancro all'intestino, al quarto stadio, era tornato e la situazione sembrava anche essersi aggravata. Dopo la chemio si sarebbe dovuto operare, ma prima di affrontare l'intervento con tutte le sue conseguenze il 38enne ha voluto concedersi un viaggio, una vacanza che però è diventata un incubo.Dopo essersi aggravato in breve tempo, infatti, l'uomo è morto proprio mentre era in vacanza, come riporta anche il Daily Mail , senza che i medici potessero far nulla. Ora i familiari stanno raccogliendo dei fondi per far tornare il corpo in Inghilterra per poter poi proseguire con le esequie.