Ruba una Ferrari e muore a 39 anni contro un albero negli Stati Uniti

nell'incidente terrificante. Aveva rubato unada oltre 200mila euro di valore ma ha perso il controllo dell'auto sportiva, si è schiantato ed è morto. E' successo ad Arvada negli Stati Uniti, in Colorado: laè finita contro una recinzione e diversi alberi. Il conducente è morto sul colpo. L'auto da 400 cavalli nel motore era stata segnalata alle forze dell'ordine come rubata. Al volante c'era Steven Andrews, 39 anni. Una donna accanto a lui nella Ferrari grigia è stata ricoverata all'ospedale con ferite non gravissime.La polizia aveva segnalato la Ferrari che sfrecciava a tutta velocità nella zona di Ward Road e West 64th Avenue, poco dopo il bolide made in Maranello si è schiantato due isolati più tardi. L'auto pesantemente danneggiata ha distrutto una staccionata di legno e si è fermata ribaltandosi contro un albero.