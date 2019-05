Perde la fede matrimoniale sulla spiaggia e la ritrova 11 anni dopo grazie a un gruppo Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie a Facebook ritrova, dopo undici anni, la sua fede di matrimonio. Protagonista di questa storia è una donna, Zuly Schober, che ricorda bene il giorno in cui la perse in California perché tornò a casa in lacrime. Era in spiaggia con il marito quando l'anello scivolò via. E, nel corso del tempo, vani sono state le ricerche perché quella fede, si era nascosta così bene che è stato impossibile trovarla.A scovarla è stata una quindicenne, Devyn Greer, sulla spiaggia di Huntington Beach, in California. Era sulla battigia quando si è resa conto che in acqua brillava qualcosa. L'ha fatta vedere alla madre, che poi ha pensato bene di postare l’immagine dell’anello su un gruppo Facebook locale. E lì Zuly si è resa conto che la sua caccia era a una svolta: dopo undici anni la fede era riemersa.La notizia è riportata sul quotidiano online Inside Edition. Qui il video