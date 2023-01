Falso prete truffa fedeli per trent'anni e con i soldi compra dei lama

Un falso prete è accusato di aver truffato milioni di dollari ai fedeli e alle chiese. Il motivo? Comprare lama di razza. Sembrerebbe che il finto prete Ryan Scott abbia rubato soldi ai credenti per circa trent'anni: il capitale è stato poi investito per comprare gli animali esotici.



Gli ex membri della sua chiesa hanno da allora sostenuto che Padre Ryan era in realtà un truffatore: dopo aver rubato i fedeli, si sarebbe semplicemente trasferito in un'altra città e avrebbe ricominciato a fare soldi da capo. Documenti legali hanno fornito prove per dimostrare che Ryan «non è ora e non è mai stato Ordinario», ma anche senza una conferenza di ordini sacri, Ryan sembrava "impressionare" la gente.

Il caso

Per trent'anni, Ryan ha viaggiato per il Midwest degli Stati Uniti, predicando e approfittando di coloro che riponevano la loro fede in lui. Alex Schuman, podcaster e giornalista, ha scavato più a fondo nella storia del presunto truffatore, sostenendo che Ryan non era «per niente un prete». Parlando della presunta truffa, Schuman, parlando con Vice, ha detto:«Padre Ryan ha fatto questo per circa 30 anni, viaggiando nel Midwest, aprendo diverse chiese. Non si è mai nascosto in nessuna città».

'Cunning' priest Father Ryan Scott had set up a series of churches over three decadeshttps://t.co/14N0fSntX2 — Daily Star (@dailystar) January 17, 2023

Il prete fasullo che «sentiva» Dio

Secondo il giornalista Schuman le persone erano molto impressionate da lui. Sentivano che Dio era nella stanza mentre lui era sul pulpito a predicare. In un'intervista video, Ryan ha detto che il suo «sacerdozio era stato messo in discussione», ma non ha fornito prova documentata per dimostrare che era, legalmente, un prete.

Padre Ryan, descritto come «incredibilmente astuto» da Schuman, ha destato scalpore anche per un altro motivo: ha un figlio «concepito fuori dal matrimonio».

Il cosiddetto padre aveva convertito un centro di cura a Buchanan, dove aveva conservato fino a 20 lama argentini, sostenendo che facevano parte del «Ministero di guarigione» che stavano costruendo.



Dopo un «breve periodo» di detenzione, sembra che Ryan sia ora un prete «in pensione», aggiornando il suo Facebook e inviando un link per chiedere «donazioni» per una chiesa in Portogallo.