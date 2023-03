Meta licenzia ancora: «Taglio di 10.000 dipendenti, riduzioni nel team della selezione e del reclutamento del personale»

Meta, la società proprietaria di Facebook, annuncia il taglio di altri 10.000 dipendenti. Lo afferma la stessa società che fa capo a Mark Zuckerberg.

I leader di Meta «annunceranno un piano di ristrutturazione, cancellando i progetti a bassa priorità e riducendo il tasso delle assunzioni». «Ho preso la difficile decisione di ridurre ulteriormente la dimensione del nostro team che si occupa della selezione e del reclutamento del personale», afferma Zuckerberg. «Sarà difficile. Significherà salutare colleghi di talento che sono stati parte del nostro successo», aggiunge Zuckerberg, precisando che Meta chiuderà anche altre 5.000 posizioni aperte per le quali non sono state ancora effettuate assunzioni.

Pochi giorni fa c'erano state altre avvisaglie in questo senso. Era stata annunciata una ondata di licenziamenti. Quanti? La stessa entità del maxi taglio attuato a novembre. Lo riferivano fonti informate al Wall Street Journal.

Nel mirino i ruoli «non ingegneristici». In concomitanza con i licenziamenti verranno ridimensionati o chiusi diversi progetti, tra i quali quelli portati avanti da Reality Labs, la divisione di Meta che si occupa del metaverso. L'anno scorso la società ha cacciato 11.000 dipendenti, il 13% dei suoi lavoratori: la più grande ondata di licenziamenti nei suoi 18 anni di storia.

Meta indagata per evasione fiscale, i pm: «Iva non versata per 870 milioni». La precisazione dell'azienda

La lunga nota di Zuckerberg: cosa ha detto

La nota del numero uno di Facebook esordisce subito con un riferimento alla delicatissima situazione finanziaria: «Dobbiamo renderci un'azienda tecnologica migliore e - scrive Zuckerberg - migliorare le nostre prestazioni finanziarie in un ambiente difficile, in modo da poter realizzare la nostra visione a lungo termine».

Il ceo chiede di «aumentare drasticamente la produttività e gli strumenti degli sviluppatori, ottimizzare il lavoro distribuito, eliminare i processi non necessari e altro ancora».

I manager diventano consulenti

«Nel nostro Anno dell'efficienza - scrive ancora Zuckerberg - renderemo la nostra organizzazione più piatta eliminando i vari livelli di gestione. A tal fine, chiederemo a molti manager di diventare collaboratori individuali. Inoltre, faremo in modo che i singoli collaboratori facciano rapporto a quasi tutti i livelli, non solo a quello inferiore, in modo che il flusso di informazioni tra le persone che svolgono il lavoro e la direzione sia più rapido».