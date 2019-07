Europa, la Cina è sempre più vicina: inaugurato nuovo servizio di treni merci

Cina ed Europa sempre più vicine: u n treno merci è infatti partito ieri da Zhuzhou, nella provincia cinese centrale dello Hunan, in direzione della Bielorussia, inaugurando la nuova rotta per il servizio di trasporto ferroviario commerciale. Il convoglio da 42 container trasporta pale caricatrici, computer portatili, pannelli a LED, tè verde e altre specialità locali dello Hunan. Il viaggio verso Minsk, capitale della Bielorussia, dovrebbe durare circa 13 giorni. Si prevede che entro la fine dell'anno 35 treni transiteranno su questa nuova rotta e che i nuovi convogli ferroviari diretti a Mosca, a Tilburg nei Paesi Bassi, e a Budapest saranno resi operativi con la crescita della domanda di trasporti. Iniziato nel marzo del 2011, il servizio di trasporto ferroviario commerciale espresso tra Cina ed Europa ha registrato una crescita costante negli ultimi anni. Lo scorso anno, un totale di 48 città cinesi ha inaugurato 65 rotte ferroviarie merci, raggiungendo 14 Paesi e oltre 40 località in tutta Europa.

