Russia, un'esplosione nucleare “dimostrativa” per intimorire l'Occidente: la proposta del think tank (che piace a Putin)

Un attacco di ritorsione ma soprattutto un'azione dimostrativa: la Russia sta lavorando a un'esplosione nucleare ad hoc, dimostrativa appunto, per intimorire l'Occidente, all'indomani del dibattito in seno ai paesi Nato sull'ipotesi di consentire a Kiev di usare armi occidentali per colpire in Russia. Secondo quanto riferisce Reuters, «un membro importante di un think tank russo le cui idee a volte diventano politica del governo ha suggerito a Mosca di prendere in considerazione un'esplosione nucleare "dimostrativa" per intimidire l'Occidente e spingerlo a rifiutarsi di consentire all'Ucraina di usare le sue armi contro obiettivi all'interno della Russia».

La proposta, di Dmitry Suslov, membro del Consiglio per la politica estera e di difesa con sede a Mosca, è stata avanzata il giorno dopo che il presidente Vladimir Putin aveva avvertito l’Occidente che i membri della Nato in Europa stavano giocando con il fuoco proponendo di consentire a Kiev di utilizzare armi occidentali per colpire nel profondo della Russia. Zelensky ritiene necessario essere in grado di colpire le forze russe e gli obiettivi militari all'interno della Russia con missili occidentali a lungo raggio per potersi difendere e prevenire attacchi aerei, missilistici e di droni. «Una visione che ha trovato un certo sostegno tra alcuni paesi occidentali ma non ancora con Washington. La Russia, che possiede il più grande arsenale nucleare del mondo, ha avvertito che considererebbe un passo del genere come una grave escalation che porterebbe la Nato e i paesi interessati in un conflitto diretto con Mosca, aumentando il rischio di una guerra nucleare».

IL SUGGERIMENTO

Ora il suggerimento di Suslov, membro del Consiglio per la politica estera e di difesa, un think tank elogiato da Putin che ha affermato che le autorità a volte riprendono le sue idee politiche, ha affermato che la Russia deve agire per dissuadere l’Occidente dall'oltrepassare la linea rossa. «Per confermare la serietà delle intenzioni della Russia e per convincere i nostri oppositori della disponibilità di Mosca ad un'escalation, vale la pena considerare un'esplosione nucleare dimostrativa (cioè non bellica) - ha scritto Suslov sulla rivista economica Profil - Si spera che l'effetto politico e psicologico di un fungo atomico nucleare, che sarà trasmesso in diretta su tutti i canali televisivi di tutto il mondo, ricorderà ai politici occidentali l'unica cosa che ha impedito le guerre tra le grandi potenze dal 1945 e che ora hanno in gran parte perso: paura della guerra nucleare».

Suslov è l’ultimo esperto di sicurezza e legislatore russo a sostenere che Mosca dovrebbe testare una bomba nucleare per intimidire nel mezzo della guerra in Ucraina, alimentando i timori tra gli esperti di sicurezza occidentali che la Russia possa avvicinarsi a tale test. Una mossa del genere, se avvenisse, potrebbe inaugurare una nuova era di test nucleari di grande potenza. Non ci sono stati commenti immediati sulla proposta di Suslov da parte del Cremlino, che ha affermato che la politica nucleare della Russia rimane invariata, pur segnalando il suo disappunto per quella che ha presentato come una retorica occidentale sempre più aggressiva sull'armamento di Kiev all'inizio di questo mese ordinando esercitazioni tattiche sulle armi nucleari.

LE MINACCE

Suslov ha suggerito alla Russia di avviare anche esercitazioni nucleari strategiche, di avvertire qualsiasi paese le cui armi vengono utilizzate da Kiev per attaccare la Russia che Mosca si riserva il diritto di colpire obiettivi di quel paese in qualsiasi parte del mondo e di avvertire che potrebbe usare armi nucleari se quel paese poi reagisse in modo convenzionale. Putin a novembre ha firmato una legge che ritira la ratifica da parte della Russia del trattato globale che vieta i test sulle armi nucleari, una mossa che secondo lui era stata progettata per allineare la Russia agli Stati Uniti, che hanno firmato ma non hanno mai ratificato il trattato. I diplomatici russi dissero all’epoca che la Russia, che non aveva effettuato un test nucleare post-sovietico, non avrebbe ripreso i test nucleari a meno che non lo facesse Washington. L’Unione Sovietica ha effettuato l’ultimo test nel 1990 e gli Stati Uniti nel 1992. Solo la Corea del Nord ha condotto un test che prevedeva un’esplosione nucleare in questo secolo. La Russia in questo mese ha avvertito la Gran Bretagna che potrebbe colpire installazioni ed equipaggiamenti militari britannici sia in Ucraina che altrove se le armi britanniche fossero usate dall’Ucraina – con la benedizione di Londra – per colpire il territorio russo. L’avvertimento è stato lanciato dopo che il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha affermato che Kiev ha il diritto di utilizzare armi fornite dal Regno Unito per colpire obiettivi all’interno della Russia.