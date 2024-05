Venerdì 31 Maggio 2024, 12:28

Navi, aerei, uomini in campo. L'esercitazione della Nato Steadfast Defender 2024 - la più grande esercitazione dal vivo degli ultimi decenni - si conclude oggi dopo quattro mesi di intenso addestramento in tutta l'alleanza. Steadfast Defender è stata la prima serie di esercitazioni su larga scala in cui sono stati messi in pratica i nuovi piani di difesa regionale adottati al vertice di Vilnius. All'esercitazione hanno partecipato più di 90.000 uomini, più di 50 navi, più di 80 aerei che hanno effettuato centinaia di sortite e più di 1100 veicoli da combattimento di tutti i 32 alleati della Nato.

Esercitazione Nato, cosa è successo

L'addestramento si è concentrato sulla promozione della prontezza in tutti i settori e a tutti i livelli di comando, da quello strategico a quello operativo e tattico. Progettata per addestrare e dimostrare la capacità dell'Alleanza di rafforzare l'Europa continentale attraverso il movimento transatlantico di forze provenienti dal Nord America e dal Regno Unito, Steadfast Defender comprendeva diverse esercitazioni condotte dalla Nato e a livello nazionale che hanno riunito le truppe alleate in un'impressionante dimostrazione di unità e interoperabilità.

«L'esercitazione Steadfast Defender ha dimostrato l'incredibile forza del legame transatlantico tra gli alleati della Nato in Europa e quelli in Nord America», ha dichiarato il Comandante Supremo Alleato per l'Europa (Saceur), Generale Christopher Cavoli. «Le attività militari altamente complesse condotte nel corso di questa esercitazione hanno dimostrato che l'Alleanza è capace e pronta a condurre la nostra missione fondamentale di difesa collettiva».