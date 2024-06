Francia, Eric Ciotti espulso dal partito presenta denuncia (e torna nella sede dei Républicains): «Sono io il Presidente»

Espulso dal suo partito all'unanimità da un ufficio politico che si è tenuto ieri in sua assenza, Eric Ciotti è arrivato questa mattina nella sede dei Républicains ripetendo di essere ancora lui il presidente e negando ogni valore alla riunione che l'ha escluso dal partito. Lo stesso Ciotti ha annunciato di aver presentato una denuncia alla magistratura contro la decisione votata ieri dai dirigenti Républicains. «Sono presidente del partiti, vado nel mio ufficio, tutto qui», ha detto ai giornalisti presenti al suo arrivo. Ha poi denunciato il «colpo di mano» dei suoi oppositori, che ne hanno decretato l'espulsione per aver - primo nella storia del movimento - aperto ad un accordo con l'estrema destra di Marine Le Pen. «Ho presentato una denuncia al tribunale di Parigi per contestare la validità di questa decisione senza alcun senso», ha aggiunto.

Caos politico

Ieri, ospite in tv, Ciotti ha ribadito: «Il presidente sono io, i militanti sono con me».

Il caos tra i Republicains è deflagrato nel primo pomeriggio all'ora fissata per la riunione dei capi dei Républicains. Ciotti - già annunciato assente - in mattinata ha giocato d'anticipo, dando ordine ai dipendenti di chiudere la sede ed abbandonare gli uffici entro mezzogiorno. Una provocazione, secondo lo stato maggiore del partito, da Laurent Wauquiez a Valérie Pecresse a Xavier Bertrand. Una «misura di sicurezza», secondo Ciotti, che però poco più tardi - quando i «tenori» del partito si sono riuniti nel «Museo sociale» a 500 metri dalla sede, chiusa da un lucchetto, ha mandato un pubblico ufficiale a verificare le identità dei presenti alla riunione. I presenti all'unanimità hanno espulso Ciotti dal partito, affidandone la responsabilità ad interim alla segretaria generale Annie Genevard e al capolista alle europee, François-Xavier Bellamy. Immediata la replica di Ciotti: «Io sono e resto il presidente della nostra formazione politica, eletto dagli iscritti.