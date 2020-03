Il dramma dei profughi siriani, Erdogan alla Grecia: «Fateli passare, vogliono preseguire il viaggio verso altri paesi europei»

Continua il braccio di ferro fra Turchia e Grecia sulla pelle dei profughi siriani. «Hey Grecia, questa gente non arriva per restare, vengono da voi per andare negli altri Paesi Europei». È quanto ha detto Recep Tayyip Erdogan rivolgendosi, durante un discorso oggi a Istanbul in occasione della Giornata internazionale della donna, direttamente alla Grecia con cui continua a salire la tensione sul confine.

«Perché ti preoccupi di loro? - ha aggiunto il presidente turco - apri semplicemente le porte». Erdogan ha poi accusato la Grecia di respingere illegalmente i migranti entrati nel territorio europei di nuovo in Turchia, «colpendoli, uccidendoli e torturandoli». Ankara ha accusato le forze di sicurezza greche di aver sparato a due migranti sul confine, accuse che Atene respinge.

I presidenti di Consiglio e Commissione europea, Charles Michel, e Ursula von der Leyen, domani si incontreranno col presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a Bruxelles, per discutere questioni che riguardano Ue e Turchia, incluse migrazione, sicurezza e stabilità nella regione, e la crisi in Siria. Lo conferma il portavoce di Michel, Barend Leyts, su Twitter.

