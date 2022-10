Enigma, all'asta la macchina dei messaggi segreti nazisti: battuta da Christie's a Londra. Base d'asta 334mila dollari

All'asta Enigma, la macchina usata dai nazisti per cifrare i messaggi. Una rara Enigma a 4 rotori di Heimsoeth & Rinke sarà il pezzo forte dell'asta online di Christiès a Londra dedicata alla scienza e aperta alle offerte fino al 25 ottobre. È stimata tra 334.300 e 557.200 dollari. Si tratta di una delle prime Enigma M4 a 4 rotori prodotte dai tedeschi per la loro Marina militare, realizzata tra settembre e dicembre del 1941.

La macchina dei messaggi segreti

Dal documento originale di produzione, si evince che questa Enigma a 4 rotori della Marina tedesca fu rilasciata alla 24esima flottiglia di U-Boot, che aveva una base a Trondheim, in Norvegia, per fornire addestramento ai futuri comandanti dei sottomarini. Questa Enigma fu catturata dall'esercito norvegese alla fine della guerra e si ritiene che sia stata messa in servizio dalla Marina norvegese per le proprie operazioni di sicurezza dal 1948 al 1957, periodo durante il quale il mondo non sapeva che gli Alleati avevano decifrato con successo i messaggi di M4 Enigma. È completamente originale, in condizioni di funzionamento, e presenta una caratteristica di sicurezza unica, con uno scudo metallico nero sul pannello luminoso per impedire a eventuali astanti di leggere i messaggi decifrati.

Siccità, riaffiora la flotta di Hitler dal Danubio (venti navi naziste affondate)

Churchill ne ordinò la distruzione

Pochissime M4 Enigma sono sopravvissute alla guerra. Le macchine M4 Enigma sono state prodotte in quantità molto inferiori rispetto alle macchine a 3 rotori. Inoltre, ogni U-Boot era dotato di più M4 Enigma, la maggior parte dei quali andò perduta quando i sottomarini furono affondati in combattimento o demoliti dagli equipaggi alla fine della guerra. Ai tedeschi fu ordinato di distruggere tutte le loro Enigma e, dopo la fine della guerra, il premier britannico Winston Churchill ordinò di distruggere tutte le macchine rimaste in mano agli inglesi. Il ruolo significativo che l'M4 Enigma e gli sforzi segreti degli Alleati per sconfiggere i suoi codici giocarono nella vitale Battaglia dell'Atlantico è diventato sempre più noto, dal momento che gli storici hanno rivisitato la storia della Seconda Guerra Mondiale con informazioni declassificate di recente che vengono valutate ancora oggi. Questi fattori rendono l'M4 Enigma della Marina tedesca il pezzo storico da collezione per eccellenza e questo M4 all'asta in particolare è unico nel suo genere.