Emiliano Sala choc, diffuse su Twitter le foto del cadavere: «Hanno fatto irruzione nell'obitorio»

Offesa alla memoria di Emiliano Sala . Nella notte sarebbero state diffuse immagini del cadavere dell'attaccante argentino morto a 28 anni il 21 gennaio scorso, in seguito a un incidente aereo sulla Manica. Il corpo era stato portato all'obitorio della Holly Tree Lodge a Bournemouth, nel Dorset, dopo che è stato ritrovato il 6 febbraio. Adesso la polizia sta indagando sulle macabre foto pubblicate sui social.

Emiliano Sala, morto il papà del calciatore scomparso nella Manica. «Il cuore non ha retto»

L'inquietante notizia arriva a pochi giorni dalla morte padre di Sala, Horacio , scomparso per un attacco di cuore, tre mesi dopo la morte del figlio. La polizia di Dorset ha dichiarato: «Siamo consapevoli che un'immagine del corpo di Mr Sala è stata condivisa sui canali dei social media e siamo disgustati che qualcuno l'abbia fatto. Stiamo indagando su questo incidente e stiamo lavorando con un certo numero di agenzie per stabilire come è stata scattata la foto e chi è responsabile». Una fonte ha rivelato al Mirror: «Una teoria è che qualcuno abbia fatto irruzione nell'obitorio e ha scattato queste foto».

Emiliano Sala stava volando da Nantes a Cardiff quando l'aereo Piper Malibu su cui stava viaggiando si inabissò nel canale inglese. Anche il pilota David Ibbotson è morto nell'incidente, anche se il suo corpo non è stato trovato. L'Air Accidents Investigation Branch (AAIB) ha dichiarato a febbraio che il sig. Ibbotson non era autorizzato a trasportare passeggeri a pagamento. Si è anche riscontrato che l'aereo stesso non era registrato per effettuare voli commerciali.



