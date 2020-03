© RIPRODUZIONE RISERVATA

PISA «Un viaggio lungo e stancante sia fisicamente che mentalmente. Una delle esperienze più importanti degli ultimi anni che mi ha permesso di aiutare nostri connazionali totalmente abbandonati dalle istituzioni e che hanno visto in noi l'unica alternativa credibile. Ci siamo sostituiti allo Stato? Quando lo stato (con la S minuscola) abbandona gli italiani all'estero è giusto sostituire lo stato». Così Gian Marco Centinaio, che rende noto come il pullman leghista partito la scorsa notte da Barcellona, dopo aver raccolto in Spagna una cinquantina di connazionali, è rientrato in Italia, che rende noto di essere arrivato a Pavia, dopo aver lasciato alcuni connazionali a Savona, con il resto del gruppo diretto a Pisa. «Se lo rifarei? Ripartirei anche adesso se ne avessi la forza fisica - aggiunge Centinaio - . La storia che più di tutte mi ha impressionato? La signora con la sclerosi multipla abbandonata al suo destino; la signora che doveva raggiungere il marito che deve fare le cure oncologiche e la famiglia di 4 persone (di cui due bambini piccoli) a cui Alitalia ha fatto un preventivo di 1.700 euro per rientrare a Roma». «Questi sono i veri sciacalli. Cosa ho da dire a Di Maio? Nella storia del turismo italiano non è mai successo che la più importante associazione dei Tour Operator, Astoi, criticasse così apertamente un ministro degli Esteri. Non è successo ai tempi delle torri gemelle e nemmeno per lo tsunami. Lui ha battuto ogni record negativo. Se fossi in lui organizzerei una conferenza per chiedere scusa all'Italia», aggiunge Centinaio. «Chi voglio ringraziare? In primis Susanna Ceccardi per l'idea e poi tutti gli italiani, anche parlamentari di sinistra, che mi hanno fatto i complimenti e ci hanno esortato ad andare avanti. Le polemiche? Le lascio ai leoni da tastiera noi siamo andati e abbiamo fatto qualcosa», conclude il leghista.