Farmaci, addio Ema a Londra: ammainate 28 bandiere Ue. Il 1° marzo trasferimento ad Amsterdam

Lo staff dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha ammainato 28 bandiere dell'Ue per dare «simbolicamente l'addio ai suoi uffici a Londra» in vista del trasferimento, causa Brexit, ad Amsterdam in programma il prossimo 1 marzo. Il direttore dell'Ema, Guido Rasi, - riporta in un tweet l'Ema con tanto di foto dello staff con le bandiere piegate - ha espresso «il suo ringraziamento alla Gran Bretagna per il contributo dato al lavoro dell'agenzia 'ospitè della capitale inglese dal 1995» © RIPRODUZIONE RISERVATA