Elon Musk, boom di dimissioni a Twitter: i dipendenti scappano, rischio down del social?

Licenziamenti, ritmi di lavoro serrati e devozione totale alla produttività. Le "regole d'oro" di Elon Musk non piacciono ai dipendenti Twitter che, secondo quanto riportano i media inglesi e Reuters, stanno lasciando in masssa l'azienda. Tra chi è sfuggito ai "tagli del personale" selvaggi operati dal nuovo Ceo infatti non tira una bella aria: secondo un sondaggio citato dal The Guardian, il 50% dei dipendenti vorrebbe andarsene dall'azienda.

Elon Musk chiude gli uffici

Elon Musk non sembra voler fare passi indietro ma ha comunicato che da oggi lunedì a venerdì gli uffici saranno chiusi. L'azienda non ha fornito motivazioni. La chiusura arriva dopo che Elon Musk aveva invitato i dipendenti a firmare un impegno a «lunghe ore di lavoro ad alta intensità oppure ad andarsene». Una condizione che non è stata accettata da molti e avrebbe provocato licenziamenti di massa.

I dipendenti se ne vanno

In una chat privata su Signal con circa 50 membri dello staff di Twitter, quasi 40 hanno dichiarato di aver deciso di andarsene, secondo l'ex dipendente. E in un gruppo Slack privato per gli attuali ed ex dipendenti di Twitter, circa 360 persone si sono unite a un nuovo canale intitolato "licenziamento volontario", ha detto una persona con conoscenza del gruppo Slack.

Rischio "Twitter down"

Intanto cominciano a esserci alcuni segnali che l'infrastruttura digitale di Twitter porebbe avere problemi e diventare instabile a causa dell'assenza di figure chiave e di controllo. Giovedì sera, la versione dell'app di Twitter utilizzata dai dipendenti ha iniziato a rallentare, secondo una fonte a conoscenza della questione, che ha stimato che la versione pubblica di Twitter rischiava di rompersi durante la notte. Website DownDetector ha segnalato un aumento significativo delle segnalazioni di problemi sul sito da parte degli utenti. "Se si rompe, non è rimasto nessuno per sistemare le cose in molte aree", ha detto la persona, che ha rifiutato di essere nominata per paura di ritorsioni.

I licenziamenti includono infatti anche molti ingegneri responsabili della correzione dei bug e della prevenzione delle interruzioni del servizio.

