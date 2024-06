Elon Musk porta Internet in Amazzonia, le tribù locali: «I giovani sono diventati pigri, imbambolati davanti agli schermi»

Una rivoluzione sconvolgente quella innescata da Elon Musk nel momento in cui ha portato internet in Amazzonia, cambiando radicalmente la vita dei suoi abitanti. Ad essere stati colpiti particolarmente dall'avvento della rete, sono i giovani della comunità Marubo. Tsainama, una delle anziane del villaggio, ha rilasciato una dichiarazione al New York Times, dicendo: «Quando internet è arrivato, tutti erano felici. Ma ora le cose sono peggiorate». Ha poi aggiunto che i ragazzi «sono diventati pigri, concentrati sui loro telefonini. Sono come imbambolati e hanno iniziato a comportarsi come i bianchi». Una rivoluzione, insomma, che se da una parte apre le porte al progresso in un zona decisamente arretrata, dall'altra sta spaventando la popolazione locale, soprattutto per la velocità con la quale ha cambiato il comportamento dei più giovani.

L'arrivo di Internet in Amazzonia

Circa 9 mesi fa Elon Musk, attraverso i satelliti di Starlink, è riuscito a collegare con il resto del mondo una tribù dell'Amazzonia, composta da circa 2.000 persone, che fino a quel momento, per secoli, ha vissuto isolata rispetto al resto della popolazione mondiale. E se per noi essere connessi a internet e navigare sui social sono azioni date per scontato, per queste tribù invece è cambiato tutto in pochissimo tempo.

Impatti culturali e sociali

Queste pratiche, trasmesse di generazione in generazione, sono fondamentali per l'identità culturale della comunità. La rapidità del cambiamento ha spaventato molti abitanti, soprattutto per l'influenza che la tecnologia ha avuto sui comportamenti e sui valori dei giovani. Nonostante le critiche, l'uso di internet ha anche portato benefici innegabili, come l'accesso a informazioni globali, miglioramenti nella comunicazione con il mondo esterno e nuove opportunità educative e lavorative. Questo dualismo riflette la complessità di una rivoluzione tecnologica che, sebbene apporti progresso, rischia di erodere radici culturali profondamente radicate. La conclusione sorprendente della comunità Marubo, «Ma per favore non toglieteci internet», evidenzia la complessità del rapporto tra progresso tecnologico e tradizione culturale.