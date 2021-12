Tesla, tassa record per Elon Musk: «Quest'anno verserò 11 miliardi di dollari». L'annuncio su Twitter

Il numero uno di Tesla Elon Musk ha annunciato che quest'anno dovrà versare «11 miliardi di dollari di tasse». Lo ha fatto tramite Twitter, per rispondere alla senatrice degli Stati Uniti Elizabeth Warren, che lo aveva definito «uno scroccone». La cifra è potenzialmente la più alta mai versata al Fisco statunitense. Per riuscire a versare la cifra dovuta, Musk ha precisato che nelle scorse settimane ha venduto azioni di Tesla per un ammontare di 14 miliardi di dollari.

Elon Musk è attualmente l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio che ammonta ufficialmente a 265,4 miliardi di dollari (Jeff Bezos è al secondo posto). Tesla vale circa un triliardo di dollari. Il tycoon, sempre molto attivo su Twitter, non ha potuto fare a meno di rispondere alle accuse lanciate dalla senatrice Elizabeth Warren.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

Lo scontro social tra i due è nato dopo che Musk è stato nominato dal Time persona dell'anno. Lunedì scorso la senatrice, che su Twitter ha ben 7 milioni di follower, è partita all'attacco: «Cambiamo il codice fiscale truccato in modo che la persona dell'anno paghi effettivamente le tasse e smetta di svaligiare tutti gli altri».

I have a plan for that. https://t.co/F7IUuU9Z5p — Elizabeth Warren (@SenWarren) December 14, 2021

La risposta di Musk non si è fatta attendere: «Senatrice Karen - così l'ha soprannominata Musk -, mi ricordi quando ero un bambino e la mamma arrabbiata del mio amico urlava a caso a tutti senza motivo". Oggi l'annuncio sulla tassa. Ma la battaglia di della Warren non è destinata a terminare in fretta.