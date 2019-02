Elicottero con turisti a bordo si schianta, uno dei passeggeri filma l'impatto

Ultimo aggiornamento: 16:23

Nella provincia argentina di Mendoza, un elicottero con tre persone a bordo si è schiantato al suolo, ma fortunatamente gli occupanti del mezzo sono rimasti illesi. Uno dei passeggeri ha addirittura registrato il momento della caduta del velivolo e il video è stato postato su Youtube.L'incidente è avvenuto nei pressi di una fattoria situata nel dipartimento di Tupungato. L'elicottero era partito la mattina da un club della città di Mendoza con due turisti stranieri a bordo diretti verso la Valle di Uco, ma nel bel mezzo del viaggio l'elicottero ha riportato un guasto meccanico.Il velivolo, un Robinson R44, ha perso il contatto con la base e il pilota ha allertato le autorità, per poi procedere con le manovre necessarie per effettuare un atterraggio di emergenza. Tuttavia, quando l'elicottero si è trovato a pochi metri dal suolo, si è schiantato bruscamente rovesciandosi.Le persone che hanno assistito all'incidente sono accorse per soccorrere gli occupanti del Robinson R44.