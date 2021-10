Elicottero precipita in un bosco in Germania: morti due passeggeri e il pilota

Domenica 17 Ottobre 2021, 19:15

Un ​elicottero è precipitato in un bosco in Germania, tragico il bilancio: morti due passeggeri e il pilota. Tre persone sono rimaste uccise oggi quando un elicottero è precipitato nello stato federale tedesco del Baden-Wurtemberg, nel sud est della Germania. Secondo la ricostruzione della polizia, l'elicottere, modello Robinson R44, è precipitato su un bosco nella zona di Buchen per ragioni ancora da determinare. A bordo vi era il pilota e due passeggeri. Non sono ancora state rese note le identità delle vittime.

