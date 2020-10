Elezioni Usa, gli hacker rubano 2,3 milioni alla campagna elettorale di Trump

Gli hacker hanno rubato 2,3 milioni di dollari alla campagna elettorale di Trump. I pirati informatici hanno portato a segno un attacco hacker al partito repubblicano del Wisconsin e rubato i finanziamenti dal conto utilizzato per finanziare la campagna per la rielezioni del presidente in uno degli stati chiave per il voto del 3 novembre. Sull'episodio indaga l'Fbi. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le ricevute dei pagamenti a quattro fornitori di servizi per la campagna di Trump, così che i soldi versati sono finiti direttamente nelle tasche dei pirati.

