Elezioni Usa 2020, Donald Trump lancia un'accusa su Twitter: «Ci stanno rubando le elezioni». Il presidente americano uscente non usa mezzi termini in un tweet al vetriolo destinato a sollevare un vespaio durante lo spoglio delle schede elettorali. «We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!» («Siamo avanti ma stanno cercando di rubarci le elezioni. Non lo consentiremo»). Il tweet subito dopo la pubblicazione è stato accompagnato dall'avviso della piattaforma social: «Il contenuto condiviso in questo Tweet, tutto o in parte, è controverso e potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza».

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020





Trump: «Grande vittoria»

Questo il tweet successivo del presidente americano uscente Donald Trump: «Stasera farò una dichiarazione. Una grande VITTORIA!». A scriverlo, in un tweet, è stato il presidente Usa, Donald Trump.

