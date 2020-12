Elezioni usa 2020, la Corte Suprema boccia il ricorso del Texas: nessuna speranza per Trump

Viene considerata la pietra tombale per le speranze di Donald Trump di resistere alla Casa Bianca. La Corte Suprema ha respinto il il ricorso del Texas, sostenuto dall'amministrazione Trump e da un'atra decina di stati Usa, in cui si chiedeva di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali americane del 3 novembre, che hanno dato la vittoria a Joe Biden.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Donald Trump resiste, ma Melania fa già le valigie.... MONDO Melania e Donald Trump verso l'addio alla Casa Bianca WASHINGTON Ivanka Trump e Jared Kushner si trasferiscono in Florida: acquistata... USA Trump: «Via immunità per i social o metto veto alla... USA Covid, Trump: «Anche il mio amico Rudy Giuliani contagiato dal...

Il ricorso era stato presentato dal procuratore generale del Texas Ken Paxton ed era appoggiato dall'amministrazione Trump, da 18 Stati Usa e da oltre 100 membri repubblicani del Congresso. L'azione legale era contro le modifiche alle procedure di voto nelle ultime elezioni in Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, e si chiedeva di bloccare i voti del collegio elettorale in questi quattro Stati e di rinviare la riunione del 14 dicembre in cui lo stesso collegio è chiamato ad eleggere formalmente il presidente. Nel ricorso si accusavano i dirigenti dei quattro Stati di non aver protetto dalle frodi il voto per posta. Il Texas chiedeva quindi di non contare i loro 62 voti nel collegio elettorale, facendo così scendere Biden, che ha totalizzato 306 voti, sotto la soglia del quorum necessario (270 voti).

Ultimo aggiornamento: 02:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA