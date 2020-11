Elezioni Usa 2020, Casa bianca: ci aspettiamo ritardi in alcuni stati. A rischio Pennsylvania e ​North Carolina

Va a rilento lo spoglio dei voti nell'elezione presidenziale americana. La Casa Bianca si aspetta alcuni ritardi nei risultati, soprattutto nello stato chiave della Pennsylvania: lo ha detto Alyssa Farah, una portavoce del presidente. E i risultati elettorali del North Carolina, uno degli swing State cruciali, saranno ritardati di almeno un'ora perché alcuni seggi hanno aperto in ritardo per problemi tecnici. Lo ha deciso il North Carolina State Board of Elections. I risultati erano attesi intorno all'1.30 ora italiana.

