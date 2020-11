Elezioni Usa 2020, la diretta: Trump: «Florida e Pennsylvania importantissime». Biden sulla tomba del figlio

Elezioni Usa 2020, la diretta. L'election day è arrivato, gli Stati Uniti decidono il proprio presidente. Il repubblicano Donald Trump contro il democratico Joe Biden. I sondaggi danno quest'ultimo in vantaggio, ma i voti di una decina di Stati ancora in bilico faranno la differenza. E poi c'è la grande incognita del voto postale, mai così gettonato dagli americani come quest'anno.

La diretta

Trump: «Pennsylvania e Florida importantissime»

«Pennsylvania e Florida importantissime». Donald Trump torna a sottolineare quanto le sue chance di riconferma alla Casa Bianca dipendano dal voto in questi due "swing states", in grado di spostare li equilibri elettorali a favore di un candidato o di un altro. I due stati sono «importantissimi», ha detto il presidente Usa parlando dal suo quartier generale di Arlington, in Virginia. Trump si è quindi detto certo della vittoria in Texas.

Biden visita la tomba del figlio

«Da questa casa alla Casa Bianca, con la grazia di Dio. Joe Biden 11-3-2020»: è la scritta lasciata dal candidato democratico sul muro della casa d'infanzia a Scranton, sua città natale in Pennsylvanya, dove ha voluto trascorrere l'election day per una battaglia all'ultimo voto in questo stato in bilico decisivo per la sua vittoria. Nell'ultimo giorno della sua campagna Biden ha voluto tornare alla radici e agli effetti più cari. Così ha aperto la lunga giornata elettorale recandosi con la moglie Jill nella chiesa di Wilmington, in Delaware, dove vive, per rendere omaggio alla tomba del figlio Beau, morto nel 2015 di cancro. Poi è volato in Pennsylvania e ha fatto tappa alla piccola casetta di due piani dove ha vissuto sino a 10 anni. «È bello essere a casa», ha detto usando un megafono, accolto da un centinaio di supporter lungo la strada, cui ha raccontato i suoi legami con la città dove, tra le altre cose, ha celebrato il suo primo matrimonio.

«Dobbiamo risanare la spina dorsale di questo Paese, è la working class che ha costruito gli Stati Uniti non Wall Street», ha poi arringato corteggiando quel voto operaio che Donald Trump aveva strappato ai dem nel 2016 vincendo la Pennsylvania con uno scarto di appena lo 0,7%. Quindi ha salito i gradini dell'ingresso e si è intrattenuto a chiacchierare con i nuovi proprietari prima di entrare con le sue nipoti, che non erano mai state a Scranton. L'impronta della sua visita l'ha lasciata su un muro del salotto, senza fare lo scaramantico. All'uscita, ha trovato ancora i suoi fan che scandivano il suo nome e applaudivano. Un piccolo bagno di folla, sempre con mascherina e distanziamento sociale.

Il vecchio Joe ha fatto tappa poi a Philadelphia, un'area urbana con oltre il 40% di afroamericani sulla quale conta per riconquistare la Pennsylvania. In serata attesa dei risultati nella sua casa di Wilmington con la moglie Jill, la sua vice Kamala Harris (reduce da un comizio a Detroit) e il marito di quest'ultima Doug Emhoff. Biden parlerà alla nazione come suo 'nuovo leader' nel caso in cui i media lo dichiareranno matematicamente presidente eletto, anche se Donald Trump dovesse continuare la sua battaglia in tribunale. Il palco sarà quello del Chase Center di Wilmington, dove in agosto accettò la nomination dem alla Casa Bianca.

