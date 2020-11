Elezioni Usa 2020, Biden vince in Pennsylvania, Casa Bianca a un passo. Trump non riconoscerà la vittoria

Biden, dopo la Georgia, ha sorpassato Trump anche in Pennsylvania. Ed è arrivato a quota 270 grandi elettori. Vuol dire che è a un soffio dalla vittoria di queste elezioni presidenziali statunitensi. Vittoria che il presidente uscente ha già detto che non riconoscerà. «Le elezioni non sono finite. La falsa proiezione di Joe Biden come vincitore è basata sui risultati in quattro Stati che non sono ancora definitivi». Lo afferma lo staff di Donald Trump. «Il presidente Trump sarà rieletto», aggiungono.

Joe Biden dovrebbe tenere un discorso alla nazione in giornata. Lo riferisce la Cnn, secondo cui se il candidato democratico sarà dichiarato vincitore nelle prossime ore annuncerà i primi passi della transizione verso la Casa Bianca, dove è previsto che si insedi il 20 gennaio. L'aviazione Usa intanto ha chiuso lo spazio aereo sopra la casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, per un raggio di 1 miglio. La Federal Aviation Administration, riferisce la Cnn, ha anche temporaneamente sospeso il sorvolo sul vicino Chase Center, dove è possibile che Biden faccia il suo discorso in caso di vittoria. La chiusura dello spazio aereo spetta ai presidenti. Proprio qui si stanno preparando ai festeggiamenti.

PARKING LOT PARTY: It would appear dozens of @JoeBiden supporters are showing up here at the Chase Center with plans for a big celebration. The signs are going up right along the perimeter of that huge American flag! #Elections2020 pic.twitter.com/tQH6VdoZnc — Lauren Dawn Johnson (@LaurenDawnFox29) November 6, 2020

Donald Trump dovrebbe pronunciare un "concession speech" in cui ammette di aver perso e fa le congratulazioni al vincitore. Ma non lo farà, a quanto si apprende.

Joe Biden overtakes President Trump in the vote count in Pennsylvania and Georgia. The presidency hinges on the outcome in key battleground states. #Election2020 FULL COVERAGE: https://t.co/NWYeJuYsamhttps://t.co/Z0h2LfltW3 — The Associated Press (@AP) November 6, 2020

In Georgia Biden ha sorpassato Trump dopo una nottata di testa a testa sul filo di lana. Il candidato democratico è ora in vantaggio di 1096 voti rispetto al presidente in caricaPrima era avanti il presidente uscente Trump ma la rimonta di Biden è stata progressiva fino ad arrivare al sorpasso. Ora Biden è al 49,39% con 2.449,371 voti a suo favore. Trump è al 49,37% con 2.448,454 voti. La Georgia, si ricorda, mette in palio 16 voti elettorali.

Se Joe Biden dovesse espugnare la Georgia, per Donald Trump diventerebbe impossibile raggiungere quota 270 grandi elettori, quelli necessari per assicurarsi la rielezione. Anche vincendo tutti gli altri Stati in cui ancora sta andando avanti il conteggio dei voti, compresa l'Arizona. In quest'ultimo caso Trump potrebbe raggiungere al massimo quota 269. Ma anche Biden (se non si conta dalla sua parte l'Arizona, che però Fox e Ap gli hanno già assegnato) con i 16 grandi elettori della Georgia arriverebbe esattamente a 269. Dunque si materializzerebbe lo scenario di un pareggio. In tal caso la decisione sul presidente dovrebbe essere presa dalla Camera dei rappresentanti del Congresso, come giorni fa ha ricordato la speaker Nancy Pelosi. Difficile comunque che Trump, una volta persa la Georgia, vinca tutti e cinque gli Stati rimasti, con Biden avanti in Nevada e in Arizona e impegnato in un testa a testa con Trump in Pennsylvania.

Anche in Pennsylvania Biden ha sorpassato Trump nonostante i 18.229 voti di vantaggio. Quando è stato scrutinato il 99% dei voti, Joe Biden passa, dunque, per la prima volta in vantaggio in Pennsylvania con l'aggiornamento di un nuovo pacchetto di schede. Ora ha 5.587 voti in più di Donald Trump. La Cnn calcola che il candidato democratico alle presidenziali Usa Joe Biden, con il sorpasso su Donald Trump in Pennsylvania, può contare sull'87% dei consensi nella sola città di Philadelphia, dove lo spoglio è ancora in corso.

La polizia sta indagando su un presunto piano per attaccare il Pennsylvania Convention Center di Philadelphia, dove si sta effettuando il conteggio dei voti. Lo riportano i media americani, precisando che un uomo armato è stato arrestato vicino all'edificio. Non è chiaro se l'arresto sia collegato al presunto piano. L'allerta, secondo il 'New York Post', è scattata dopo che la polizia è stata informata dell'arrivo di un gruppo di persone dalla Virginia a bordo di un Hummer. L'arresto è avvenuto all'interno di un ristorante vietnamita e gli agenti hanno sequestrato un'arma.

Police Disrupt Alleged Terror Attack At Philly Convention Center - “Philadelphia police are investigating an alleged plot to attack the Pennsylvania Convention Center in Philadelphia on Thursday night.” (ABC) pic.twitter.com/LLHTIXXvin — Shane B. Murphy (@shanermurph) November 6, 2020

Al momento il candidato democratico Biden è in vantaggio in Arizona e Nevada, mentre in Pennsylvania e North Carolina è avanti Donald Trump.

In Nevada, dove Biden è in vantaggio di oltre 11.000 voti, lo scrutinio procede a rilento (84%); per questo, nelle ultime ore, l'attenzione si è spostata su Georgia e Pennsylvania, che potrebbero presto consentire a Biden di dichiarare vittoria. Ora dopo ora, Biden ha rosicchiato il margine che lo divide da Trump. La campagna di Donald Trump ha avviato un'azione legale in Nevada contro presunte irregolarità nel controllo e nella verifica dei voti. Lo riporta Abc.

In Arizona (11 voti elettorali) il vantaggio di Biden va riducendosi ed ora, con lo scrutinio al 90%, è di poco più di 47mila voti, pari all'1,6%. In questo stato sono scoppiate forti proteste pro Trump: a Phoenix alcuni sostenitori del presidente hanno circondato un ufficio dove si stava tenendo lo spoglio.

Scontri e proteste anche in Oregon. Portland è teatro da mesi di proteste antirazziste anche violente dopo la morte di George Floyd. La polizia ha arrestato 11 persone mentre la governatrice Kate Brown ha mobilitato la Guardia nazionale. Una situazione che potrebbe scappare di mano se l'impasse sui voti dovesse prolungarsi, col rischio di scontri e dell'apparizione di una delle tante milizie armate dell'arcipelago suprematista con cui flirta il presidente.

Il Secret Service intanto ha inviato una squadra di rinforzi a Wilmington, in Delaware, per aumentare la protezione attorno a Joe Biden e la sua famiglia. Lo riporta il Washington Post. Si tratta di un chiaro segnale che il candidato democratico sarebbe pronto a tenere il discorso della vittoria nella corsa alla Casa Bianca già nelle prossime ore. Un altro indizio è che la sua campagna avrebbe allungato di almeno un giorno l'affitto delle sale del Wilmington Convention Center, da dove Biden intende parlare al Paese una volta eletto presidente.

Per Washington Post, the Secret Service will add security for Joe Biden in anticipation of a potential announcement https://t.co/EieL8ZaW5e pic.twitter.com/m2eKCfEjgA — Eric Crawford (@ericcrawford) November 6, 2020

