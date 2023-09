Elezioni Slovacchia, exit-poll: in testa partito filo Ue al 23,5%. Ex-premier Fico secondo al 21,9%

Aggiornamenti in evidenza

Elezioni Slovacchia 2023. Il partito liberale pro-Occidente «Slovacchia progressista» (Ps) dell'europarlamentare Michal Simecka avrebbe vinto le elezioni anticipate in Slovacchia con il 23,5% dei consensi battendo «Direzione-Socialdemocrazia» (Smer-Sd) dell'ex-premier Robert Fico, contrario all'invio di armi all'Ucraina, cui andrebbe un 21,9%, secondo il primo exit-poll. La rilevazione dell'istituto Focus per la tv Markiza attribuisce al Partito «Voce-Socialdemocrazia» (Hlas-Sd) di Peter Pellegrini il 12,2%. Nel parlamento di Bratislava, superando la soglia di sbarramento del 5%, entrerebbero in tutto sette partiti, risulta dal sito dell'emittente.