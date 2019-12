Regno Unito, ecco la distribuzione dei seggi in base agli exit poll

In base agli exit poll, con 368 seggi i Conservatori di Boris Johnson si prendono la maggioranza assoluta nella Camera dei Comuni (la soglia era 326) e guadagnano ben 51 seggi rispetto alle elezioni del 2017, mentre i Laburisti di Jeremy Corbyn ne perdono 71. Ottimo risultato anche per lo Scottish National Party, che con 55 seggi ne guadagna 20. Un seggio in più andrebbe ai Libdem, con 13 seggi, mentre i Verdi manterrebbero l'unico seggio conquistato nel 2017.

Il risultato laburista segnalato dagli exit poll (191 seggi), se confermato, è da considerarsi un tracollo per il partito guidato da Jeremy Corbyn. Deludenti anche i numeri attribuiti ai Lib-Dem, che otterrebbero soltanto 13 seggi, mentre 55 seggi andrebbero agli indipendentisti scozzesi (Snp). Da questi dati la nuova formazione guidata da Nigel Farage, il Brexit Party, non registra alcun seggio.



Nelle scorse elezioni, nel 2017, il partito laburista ottenne 262 seggi. Nella consultazione elettorale di due anni fa i conservatori, allora guidati da Theresa May, ottennero 317 seggi, sotto i 326 necessari per avere la maggioranza ai Comuni. I Tory guidati da Boris Johnson, stando a queste indicazioni, ne otterrebbero 50 in più. È considerata, poi, buona l'indicazione relativa agli indipendentisti scozzesi: gli exit poll vi attribuiscono 55 seggi, sul totale di 59 seggi scozzesi. I Lib-Dem, invece, nelle scorse elezioni di seggi ne ottennero 12 e in questa tornata speravano in un risultato migliore, sull'onda del dibattito sulla Brexit e della nuova leadership affidata a Jo Swinson.

