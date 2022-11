Elezioni Usa, il russo Prigozhin: «Abbiamo interferito nel voto e continueremo a farlo»

Alla vigilia delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti aumentano i sospetti di una possibile ingerenza russa durante le votazioni. L'uomo d'affari russo vicino al Cremlino, Yevgeny Prigozhin, detto 'il cuoco di Putin', ha ammesso lunedì di essersi «intromesso» nelle elezioni americane. Mosca è da anni accusata di interferenze.

«Abbiamo interferito, stiamo interferendo e continueremo a farlo. In modo accurato, preciso, chirurgico, in un modo che è unico per noi», ha dichiarato Prigozhin in un post sui social media della sua azienda Concord. Prigozhin è sottoposto a sanzioni statunitensi per il suo presunto ruolo nell'ingerenza nelle elezioni presidenziali del 2016.

L'annuncio di Biden

«Tra due giorni si terranno elezioni che influenzeranno la nostra storia per i prossimi 20 anni». Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a Yonkers, nello stato di New York, a sostegno della candidata governatrice democratica, Kathy Hochul. Nel voto dell'8 novembre si scontrano «due visioni completamente diverse dell'America», ha sottolineato il presidente Usa.