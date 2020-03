Elezioni Israele, exit poll: Netanyahu avanti su Benny Gantz

è il primo partito dicon 37 seggi, secondo i primidiffusi dalla tv Canale 13 sulle elezioni, le terze in un anno. Secondo il partito Blu-Bianco di, fermo a 32 seggi.Il Likud è indicato come il primo partito di Israele anche negli exit-poll delle reti televisive Canale 12 (37 seggi) e Kan (36). I centristi di Blu Bianco ricevono in questi exit-poll 33 seggi. Nei tre exit-poll il blocco dei partiti di destra riceve 60 seggi, la metà dei seggi disponibili alla Knesset. Il blocco dei partiti di centro sinistra riceve 52-54 seggi. I seggi rimanenti sono quelli del partito Israel Beitenu di Avigdor Lieberman, che ha assunto una linea di condotta indipendente.