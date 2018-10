Elezioni in Bosnia-Erzegovina, oggi al voto con la ripresa delle tensioni etniche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bosnia Erzegovina oggi al voto per eleggere il parlamento e la presidenza tripartita, mentre la ripresa delle tensioni etniche rischia di rafforzare le divisioni. Al centro dell’attenzione c’è Milorad Dodik, favorito per rappresentare i serbi nella presidenza tripartita, che nega il genocidio di Srebrenica e vorrebbe separare dal resto della Bosnia la regione autonoma della repubblica Srpska (RS). L’istituzione della presidenza tripartita - dove siedono un croato, un serbo e un musulmano - fa parte degli accordi di Dayton che nel 1995 hanno messo fine alla sanguinosa guerra in Bosnia. L’equilibrio all’interno della presidenza rimane però fragile, soprattutto se si alimenta il fuoco del nazionalismo e delle divisioni fra le tre etnie.Anche il candidato favorito per i croati, Dragan Covic, potrebbe alimentare tensioni, dato che sostiene la nascita di una entità autonoma croata. Al momento il paese è diviso in due entità autonome: da una parte la repubblica Srpska, dall’altra la Federazione di Bosnia ed Erzegovina, condivisa fra croati e musulmani bosniaci. I seggi si sono aperti alle sette di questa mattina e chiuderanno alle 19. I sondaggi elettorali in Bosnia sono raramente precisi, ma se il trend nazionalista verrà confermato il paese rischia quattro anni di presidenza tripartita bloccata che continueranno ad allontanare la prospettiva di un ingresso nell’Unione Europea.