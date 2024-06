Mercoledì 12 Giugno 2024, 05:20

Bruno Cautrès è politologo, insegna a Sciences Po a Parigi, lavora al Centro studi della vita politica. Ma ammette: «la scelta di Macron è incomprensibile». Le grandi manovre per le elezioni tra tre settimane sono cominciate, e promettono di terremotare il paesaggio politico. Intanto si spaccano i neogollisti, con il segretario dei Républicains Eric Ciotti che stringe alleanza con il Rassemblement National.

È la fine della destra classica in Francia?

«Se Eric Ciotti finirà per dimettersi e il partito non seguirà la sua linea di alleanza con il Rassemblement National, i neogollisti si ritroveranno indeboliti, ma non morti, potranno affermare pubblicamente la loro indipendenza sia da Macron sia dal Rassemblement National e chiarire una posizione sulla quale tutti avevano dubbi».

Mano tesa ai neogollisti dei Républicains, porte chiuse agli identitari di Reconquête del polemista Eric Zemmour, che pure sarebbero più vicini: Le Pen e Bardella scelgono di moderare la linea per questa campagna legislativa?

«Il Rn non vuole fare nessun passo falso, nessun errore fatale adesso che è alle porte del potere e può vincere le elezioni. Eric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio razziale, mentre il Rassemblement National ha fatto di tutto in questi anni per attenuare questa immagine, parlare meno di immigrazione e più di potere d’acquisto».

È l’ultimo passo verso la normalizzazione?

«Il penultimo. L’ultimo sarebbe vincere le legislative. Marine Le Pen ha preso il partito nel 2010 e da allora ha fatto di tutto per guadagnare credibilità. La vera svolta c’è stata nel 2022 quando hanno portato in parlamento ottanta deputati».

Anche le idee si sono normalizzate?

«Questa è un’altra cosa. Bisogna vedere che effetto potrebbe avere l’esercizio del potere. Ma non ci siamo ancora».

Il governo di Giorgia Meloni può essere un modello per la destra francese?

«È sicuramente un modello che Marine Le Pen guarda molto da vicino, nonostante tutte le differenze tra i due paesi.

E Jordan Bardella che modello di politico è?

«Non si può non riconoscere che sia un fenomeno politico: è molto giovane, ha saputo affermarsi nella politica molto rapidamente, ha avuto un’ascesa folgorante. Militante a 15 anni, ha vinto le prime europee a 23 anni. È più sensibile ai temi conservatori e identitari di Marine Le Pen: insieme coprono un ventaglio ampio della destra nazionale e populista in Francia. Tutti riconoscono che in Francia esiste un fenomeno Bardella. Quando scende in campo sembra una rockstar, la gente gli chiede selfie. Fa pensare - con tutte le abissali differenze - all'irruzione sulla scena del giovane Macron, o più di recente del premier Attali. Questi nuovi leader politici, giovani, sicuri di sé, corrispondono a uno stile di leadership che i francesi amano, in particolare sotto la quinta repubblica».

Questa Francia fa paura all’Europa. Le borse tremano, lo spread aumenta...

«Di sicuro la decisione del presidente ha introdotto un elemento di incertezza. Più del Rassemblement National fa paura questa impressione di fragilità della nostra situazione politica e dell’esecutivo francese. Tutte le capitali europee guardano ora a Macron come a un leader debole».

Considera la decisione di Macron comprensibile?

«Tutti i sondaggi prevedevano da mesi questo risultato per le Europee e tutti i sondaggi dicono da mesi che eventuali elezioni anticipate vedrebbero il Rn vittorioso. Per questo si pensa che la scommessa del presidente su un sussulto degli elettori per salvarlo sia molto, molto improbabile. Molti cercano, senza trovarlo, il raziocinio di questa decisione che per ora sembra destinata ad ottenere il risultato opposto a quello sperato».