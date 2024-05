Gli Houthi: «Abbiamo colpito la portaerei ​Eisenhower nel Mar Rosso». Ma gli Stati Uniti smentiscono

I ribelli Houthi dello Yemen sostengono di aver attaccato e colpito la portaerei americana Uss Dwight D. Eisenhower nel Mar Rosso in risposta agli attacchi del Regno Unito e degli Stati Uniti contro le strutture dell'organizzazione. Lo ha detto il portavoce militare del movimento Yahya Saree, citato dalla Tass, precisando che l'attacco è stato sferrato con diversi missili e razzi che hanno raggiunto il loro obiettivo. «È stato un colpo preciso», ha insistito la stessa fonte. La notte scorsa gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato un massiccio attacco contro obiettivi Houthi.

La smentita degli Stati Uniti

Tuttavia, non ci sono prove che questo attacco abbia avuto luogo o che l'Eisenhower abbia subito danni.

Né la dichiarazione video né la grafica forniscono prove che l'attacco sia realmente avvenuto. Un portavoce del Dipartimento della Difesa americano ha detto a Check Your Fact che l’affermazione «non è vera» e che «non sta succedendo nulla all’Ike».

La Eisenhower nel Mar Rosso

La portaerei americana USS Dwight D. Eisenhower ha lasciato il Mediterraneo lo scorso 6 maggio, come evidenziato dalle immagini satellitari pubblicate da Itamilradar che mostrano la portaerei e un cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke in navigazione verso sud attraverso il Canale di Suez. La USS Eisenhower era entrata nel Mediterraneo il 26 aprile. Da allora ha condotto una serie di attività di addestramento con le marine alleate, in particolare con la portaerei francese Charles de Gaulle nel Mediterraneo centrale. A inizio maggio poi è tornata nel Mar Rosso per operare nella salvaguardia del traffico marittimo commerciale dagli attacchi Houthi.