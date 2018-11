Egitto, 19enne inglese arrestato per spionaggio: avrebbe fotografato un elicottero militare

Un 19enne di nazionalità britannica è stato arrestato in Egitto per spionaggio, dopo che aveva scattato una foto dal finestrino dell'aereo al momento dell'atterraggio ad Alessandria d'Egitto, inquadrando anche un elicottero militare. A denunciare l'accaduto, riferiscono i media britannici, sono stati i familiari del ragazzo, Muhammed Fathi Abulkasem. Nato e cresciuto a Manchester, il ragazzo si era recentemente trasferito con altri familiari a Tripoli, in Libia, per prendersi cura dell'anziana nonna.



Muhammad aveva deciso però di trascorrere una settimana di vacanza in Egitto, paese in cui ha vissuto, per andare a trovare alcuni amici. Ed è stato proprio al suo arrivo che ha scattato la foto. «Stiamo chiedendo maggiori informazioni alle autorità egiziane dopo l'arresto di un cittadino britannico ad Alessandria, così come chiediamo accesso consolare. Stiamo fornendo assistenza alla famiglia», ha riferito il Foreign Office.

