Egitto, fa vedere in tv Mr Bean ai pulcini «per non farli annoiare»: la storia di Hamza, 6 anni, fa il giro del web

A tutti sarà capitato una volta nella vita di guardare un film, una serie televisiva, o un talent show insieme al proprio cane o gatto. E a tutti sarà balenata in testa la domanda: ma cosa vede lui esattamente quando guarda la televisione? La stessa cosa avrà pensato Hamza, un bimbo di 6 anni, che vive ad Alessandria d’Egitto. Solo che lui come compagni di tv ha scelto i suoi amati pulcini. «Così non si annoiano», ha detto alla mamma, Dalia Abu al-Khair, ingegnere. La donna è rientrata a casa dopo il lavoro e ha trovato il piccolo Hamza che aveva messo i suoi amici-pulcini in una scatola con un tablet che “proiettava” un film e lui disteso accanto che si godeva lo spettacolo.



Ultimo aggiornamento: 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da tempo chiedeva un gatto o dei pulcini, e così da quando sono arrivati i gialli pennuti, si prende cura di loro e non li lascia mai soli. «Quando sono entrata a casa e ho visto questa scena - racconta la mamma - ho stretto Hamza tra le mie braccia, una scena che mi ha toccato il cuore. Aveva allestito un piccolo cinema per i pulcini per non farli annoiare mentre faceva i compiti sdraiato accanto a loro». Per farli divertire «ho scelto un film d’animazione: “Mr Bean”», ha detto il bambino felice. La storia è rimbalzata su tutti i social quando la mamma ha pubblicato le foto su Facebook, con migliaia di like.