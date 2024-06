Domenica 2 Giugno 2024, 07:41

John Freeman lavora per la casa editrice Knopf come editor ed è scrittore e professore di letteratura. In passato ha lavorato come direttore del magazine letterario Granta ed è stato tra i fondatori di Literary Hub. Nel 2015 ha fondato Freeman’s con il quale ha introdotto ai lettori una nuova generazione di autori.

Trump, il 7% dei repubblicani vuole scaricarlo. Ma Biden non convince

Nel contesto attuale di estrema polarizzazione e disorientamento negli Usa, quali sono le principali cause di questa divisione?

«Ci sono tre cose. Primo, negli anni ‘80, sono arrivate le notizie 24 ore su 24 in Usa. Invece di parlare di notizie del mondo, le tv hanno riempito questi spazi di speculazioni, strategie politiche e discussioni. Le reti hanno iniziato a competere in base alle tendenze politiche, percepite o reali, qualcosa che è stato amplificato dall’arrivo di Fox News, una rete di destra. Ora è considerato normale scegliere le notizie in base alla cosiddetta inclinazione da cui provengono. In secondo luogo, questo ha creato un sistema mediatico in cui si vede quasi solo ciò con cui si è d’accordo, cosa che è stata estremizzata dagli algoritmi sui social media. Su TikTok, Instagram, Facebook, ti vengono sempre mostrati più contenuti di ciò che leggi o ti piace. Quindi le persone non vedono nemmeno i media “dell’altra parte”. Infine, terzo, la destra mainstream in America è ora estremamente di destra: molti di loro credono nel giorno del giudizio e che Gesù tornerà dopo che il Medio Oriente sarà distrutto. Credono che le donne non dovrebbero mai abortire. Il loro sistema di credenze è più estremo di gran parte del paese, eppure sono riusciti a ottenere un potere sproporzionato. I democratici non sono d’accordo con molte delle loro posizioni, e quindi quando si guarda all’America, sembra molto “divisa”».

Molti americani temono che l’instabilità possa crescere indipendentemente dall’esito del voto...

«Sono d'accordo. In gran parte perché entrambi i partiti hanno perseguito una politica di sostegno al genocidio in corso a Gaza quando la maggioranza del paese, indipendentemente dal partito, vuole un cessate il fuoco. Non si può sottovalutare ciò che fa, psicologicamente, a un paese vedere immagini orribili di morte, caos, bambini fatti a pezzi, e poi vedere i due partiti raddoppiare gli aiuti a Israele. Indipendentemente dal fatto che Biden venga rieletto o meno, questo continuerà a essere il caso fino al prossimo anno. Non aiuta che Trump parli con una retorica così infiammatoria, quindi se viene eletto nessuno sa esattamente quali politiche di vendetta adotterà contro i suoi nemici».

In recenti sondaggi, il 7% degli americani ha considerato di non sostenere Trump se condannato. Come si è evoluto questo gruppo e quale potrebbe essere il proprio impatto sulle elezioni?

«Penso che una porzione degli elettori cambierà il proprio voto dopo la condanna di Trump, ma sarà troppo piccola per essere significativa. Chi ha pianificato di votare per Trump fin dall’inizio non cambierà e, anzi, riceverà dalle condanne nuovo slancio per sostenerlo. La mia sensazione è che questo porterà solo la base repubblicana a votare per lui in numeri record».

La competizione elettorale sarà decisa da poche centinaia di migliaia di voti in Stati chiave: quali sono questi Stati e che caratteristiche hanno gli elettori che vi risiedono?

«Biden non vincerà il Michigan, che ha una grande popolazione arabo-americana che condanna la strage di Gaza. Chiedere a loro di votare per Biden è ridicolo».

E poi ci sono Wisconsin e Pennsylvania...

«Che saranno testa a testa, anche se Biden ora è indietro in entrambi. La Pennsylvania è più del 10% nera e per quasi il 18% latina, ed è uno Stato con un reddito superiore alla media. Le aree rurali sono il 75% dello Stato, ma solo il 27% della popolazione vive lì. I democratici cercheranno di mobilitare il voto nero e possono usare Obama, ma va ricordato che molte persone nere non hanno visto cambiamenti dopo le proteste di Black Lives Matter. A un recente anniversario, la famiglia di George Floyd ha fatto un confronto tra come vengono trattati i palestinesi e come vengono trattati i neri in America e per questo molti elettori potrebbero non presentarsi. Il Wisconsin è difficile da valutare, è uno Stato agricolo, con manifattura, estrazione mineraria e navigazione. Come va l’economia di questi settori? La maggior parte dei sondaggi vede Trump in vantaggio di circa due punti. Ma questi non sono gli unici Stati chiave: Georgia, Arizona e Nevada sono altri, e Biden è molto indietro in tutti».