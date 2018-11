La mediazione nei conflitti e il ruolo attivo della Turchia

Questa settimana Istanbul ospiterà due conferenze internazionali distinte ma collegate sulla mediazione. Una sarà dedicata allo stato dei lavori sulla mappa dei conflitti e alla capacità di mediazione all’interno della composizione dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). La seconda comprenderà un ambito più ampio e discuterà le connessioni tra sviluppo sostenibile, pace e mediazione; i modi per aumentare l’inclusione di genere e dei giovani nei processi di mediazione; e una sessione di riflessione sul ruolo dei big data e dell’intelligenza artificiale nell’analisi dei conflitti e della mediazione. Si può pensare che le conferenze siano solo conferenze ma le Conferenze di Mediazione di Istanbul si sono dimostrate piuttosto efficaci nel coltivare una comprensione condivisa delle questioni e un’agenda per l’azione nel campo della mediazione e della risoluzione pacifica dei conflitti. In qualità di ospite di queste conferenze e dell’unico paese che co-presiede gli Amici dei Gruppi di Mediazione in tre distinte importanti organizzazioni internazionali, ovvero le Nazioni Unite, l’Oic e l’Osce, la Turchia ha la possibilità di condividere i risultati di queste conferenze in tutte queste organizzazioni internazionali.

Il fatto è che l’umanità sta affrontando una sfida differente nel 21° secolo. Proprio quando molte persone pensavano che il bicchiere fosse mezzo pieno in termini di risultati nel diritto internazionale, nelle istituzioni, nella democrazia e nello stato di diritto, nella responsabilità, nel libero scambio, nell’uguaglianza di genere e in altri campi, la metà vuota del bicchiere ha cominciato a riaffermarsi. I sintomi sono noti a tutti noi e non c’è bisogno di ricordarli. Si possono considerare guerre commerciali, nuove forme di sfruttamento internazionale, competizioni geopolitiche, grandi guerre di potere per procura, stati nazionali disintegrati, terrorismo, xenofobia, animosità contro l’Islam, crescenti disuguaglianze e ingiustizie tra le tendenze contemporanee che compongono il bicchiere mezzo vuoto. <HS9>Le sfide dell’umanità stanno eliminando i risultati e le opportunità dell’umanità. Quale parte prevarrà? La risposta dipende da come rispondiamo alle sfide, incluso su quanto noi umani possiamo lavorare insieme verso risultati positivi. Un punto è chiaro: se non prendiamo iniziative e siamo intraprendenti e solidali, il male prevarrà. L’atteggiamento da spettatori non è più sostenibile. Le opzioni politiche differiscono dalla mediazione all’uso effettivo della forza contro i terroristi.

Prendiamo la situazione in Siria. L’approccio intraprendente e umanitario della Turchia ha eliminato su un totale di 4000 chilometri quadrati due organizzazioni terroristiche, il Deash ed il Pkk /Pyd/Ypg. Se non fossimo intervenuti, il nostro popolo sarebbe stato vittima di continue aggressioni da parte di questi terroristi e una soluzione politica alla tragedia siriana sarebbe stata irraggiungibile. La Turchia sta facendo tutto il possibile per alleviare le sofferenze umanitarie, ospitando il maggior numero di rifugiati in tutto il mondo, spendendo più della più grande economia del mondo come massimo spender umanitario al mondo. La Turchia sta anche stringendo accordi che salveranno decine se non centinaia di migliaia di vite e promuovendo una soluzione politica basata sull’integrità territoriale della vicina Siria.

Ho fatto l’esempio della Siria per una ragione. La Siria ci dimostra ancora una volta che la prevenzione è importante perché una volta che il fuoco del conflitto sommerge una nazione, l’unica cosa che resta prevedibile è che ci saranno conseguenze imprevedibili su quel paese. Una generazione di cittadini sarà perduta in un modo o nell’altro; anche il futuro sarà cupo. Tutti, compresi quelli che si trovano a migliaia di chilometri di distanza, subiranno sofferenze, sotto forma di minacce terroristiche, shock economici, migrazioni irregolari o coscienza umana ferita.

Se la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti sono di fondamentale importanza, dobbiamo prenderle seriamente. Questa considerazione sta guidando gli sforzi della Turchia nel campo della mediazione come co-presidente degli Amici delle Associazioni di Mediazione dell’Onu, dell’Osce e dell’Oic e come ospite di un programma di formazione sulla capacità di costruzione della mediazione e delle due Conferenze sulla Mediazione che organizzeremo a Istanbul questa settimana.

*Ministro degli Affari Esteri

